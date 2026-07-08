Festival Gran Rancherazo se tomará la previa a las Fiestas Patrias con potente oferta de artistas

Cuatro días en dos fines de semana tendrá el Festival Gran Rancherazo durante el próximo mes de septiembre.

El evento anunció los detalle de su edición 2026, la cual se llevará a cabo en el Parque Ciudad Empresarial en la previa a las Fiestas Patrias.

En total serán más de 60 presentaciones en vivo las que tendrá el Gran Rancherazo, cuyo cartel de artistas está protagonizado por Zúmbale Primo, Leo Rey, Agrupación Marilyn, La Rancherita, Karla Melo y Los Charros de Luchito y Rafael, entre muchos otros.

El Festival Gran Rancherazo se realizará los días sábado 5 y domingo 6 de septiembre, además del sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

Las entradas se pueden en comprar en sitio web del evento con precios que parten en los $15.000.