FOREIGNER en Chile: Fecha y venta de entradas

FOREIGNER se despide de los escenarios con una gira que celebra su legado, pasando por el Movistar Arena el 7 de mayo, con la participación especial de Lou Gramm, su vocalista original.

Con más de 45 años de trayectoria, FOREIGNER ha marcado la historia del rock con éxitos como "Cold as Ice", "Juke Box Hero" y "I Want to Know What Love Is", que recientemente superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket. La preventa exclusiva será el 10 y 11 de marzo desde las 11:00 a. m., con un 20% de descuento pagando con tarjetas SCOTIA.

La venta general comenzará el 12 de marzo a las 11:01 a. m.