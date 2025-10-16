Gonzalo Yáñez lanzará en vivo su disco "la energía"

El cantautor chileno-uruguayo Gonzalo Yáñez se presentará el 9 de noviembre en el Teatro Nescafé, en un show que servirá de lanzamiento de su nuevo disco, "la energía".

El también productor -ha trabajado con María Jimena Pereyra, Kel y Denise Rosenthal- también repasará canciones de su decena de producciones como solista en el concierto, que tiene entradas a la venta en Ticketmaster, desde los 20.700 pesos.

"Es un disco donde prima la simpleza en cuanto a las composiciones, con letras cercanas, personales. ¿Por qué 'La energía'?, porque es un álbum que se fue haciendo de manera natural, sin forzar, con voluntades desinteresadas de quienes participaron", relata.