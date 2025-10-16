Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo
Gonzalo Yáñez lanzará en vivo su disco "la energía"
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El cantautor chileno-uruguayo Gonzalo Yáñez se presentará el 9 de noviembre en el Teatro Nescafé, en un show que servirá de lanzamiento de su nuevo disco, "la energía".
El también productor -ha trabajado con María Jimena Pereyra, Kel y Denise Rosenthal- también repasará canciones de su decena de producciones como solista en el concierto, que tiene entradas a la venta en Ticketmaster, desde los 20.700 pesos.
"Es un disco donde prima la simpleza en cuanto a las composiciones, con letras cercanas, personales. ¿Por qué 'La energía'?, porque es un álbum que se fue haciendo de manera natural, sin forzar, con voluntades desinteresadas de quienes participaron", relata.
Ver esta publicación en Instagram