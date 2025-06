Guns N' Roses regresa a Chile 2025: Fecha, recinto y venta de entradas

Guns N' Roses vuelve a Chile este 2025 como parte del tramo latinoamericano de su gira de extenso nombre "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour".

El regreso de los intérpretes de "Paradise City", del que especulaban los medios brasileños hace unas semanas, está fijado para el 14 de octubre en el Parque del Estadio Nacional.

Asimismo, la banda pasará por otros lugares de la región como Costa Rica, El Salvador, Perú, Colombia, Brasil, y Argentina.

La máquina de himnos como "November Rain" y "Sweet Child O'Mine" -cuya alineación actual está encabezada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan- visitará Chile por séptima oportunidad, tras actuar en territorio nacional en 1992, 2010, 2011, 2016, 2017 y 2022.

Guns N' Roses: venta de entradas

Las entradas para Guns N' Roses estarán disponibles en Puntoticket a partir del martes 10 de junio a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para fans oficiales.

En tanto, el miércoles 11 a la misma, se abrirá la preventa para clientes del banco auspiciador con 20% y, el viernes 13, iniciará la venta general a las 11:30 horas.