Hayley Williams debutará como solista en Chile: Fecha, recinto y entradas
La vocalista de Paramore regresa para presentar su más reciente álbum "Ego Death At A Bachelorette Party".
La cantante Hayley Williams regresará a Chile para presentarse como solista con su gira "The Hayley Williams Show".
La reconocida líder y vocalista de Paramore se presentará en el Movistar Arena el próximo 18 noviembre.
El retorno de la artista, cuya última visita con su banda se llevó a cabo en marzo de 2023, viene de la mano de su tercer álbum "Ego Death At A Bachelorette Party", aclamado por la crítica y nominado a un Grammy.
Las entradas para el show de Hayley Williams en Chile estarán disponibles a través de Puntoticket desde el 12 de mayo a las 10:00 horas, con preventa para los fanáticos de la artista con inscripción previa, que ya está disponible en su sitio web.
En tanto, la venta general iniciará el 14 de mayo a las 10:00 horas, mediante el mismo sistema.