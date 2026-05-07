Hayley Williams debutará como solista en Chile: Fecha, recinto y entradas

La vocalista de Paramore regresa para presentar su más reciente álbum "Ego Death At A Bachelorette Party".

La cantante Hayley Williams regresará a Chile para presentarse como solista con su gira "The Hayley Williams Show".

La reconocida líder y vocalista de Paramore se presentará en el Movistar Arena el próximo 18 noviembre

El retorno de la artista, cuya última visita con su banda se llevó a cabo en marzo de 2023, viene de la mano de su tercer álbum "Ego Death At A Bachelorette Party", aclamado por la crítica y nominado a un Grammy. 

Venta de entradas

Las entradas para el show de Hayley Williams en Chile estarán disponibles a través de Puntoticket desde el 12 de mayo a las 10:00 horas, con preventa para los fanáticos de la artista con inscripción previa, que ya está disponible en su sitio web.

En tanto, la venta general iniciará el 14 de mayo a las 10:00 horas, mediante el mismo sistema. 

