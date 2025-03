Incubus en Movistar Arena 2025: este es el setlist

Poco más de un mes de su paso por el Festival de Viña, la banda estadounidense Incubus vuelve a Chile para tres conciertos en Movistar Arena.

El conjunto californiano llega con su gira Morning View in Its Entirety + the Hits, que festeja las más de dos décadas de su recordado álbum junto con otros éxitos de su carrera.

¿Cuándo se presenta Incubus en Chile?

La banda estadounidense actuará el 3, 4 y 5 de abril en Movistar Arena.

Setlist de Incubus 2025