Jonas Brothers en Chile 2026: este es el posible setlist de sus shows en el Movistar Arena

La banda estadounidense Jonas Brothers regresa esta semana a Chile en el marco de su gira "Greetings From Your Hometown Tour".

A dos años de su última visita, los hermanos Nick, Joe y Kevin se presentarán este domingo 10 y lunes 11 de mayo en el Movistar Arena.

La gira, iniciada en agosto de 2025, celebra los 20 años de trayectoria de los ex Disney Channel, y ha contado con invitados como Demi Lovato, Marshmello, Fifth Harmony, entre otros.

En tanto, ambos shows cuentan con localidades disponibles a través del sistema Puntoticket.

Setlist de Jonas Brothers en Chile

En cuanto al repertorio, el show incluye un recorrido por distintas etapas de la carrera de los Jonas Brothers, combinando algunos de sus mayores éxitos con canciones más recientes, además de momentos solistas y guiños a proyectos paralelos, en un espectáculo pensado para mantener la energía del público de principio a fin.

Lista de canciones: