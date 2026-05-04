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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Jonas Brothers en Chile 2026: este es el posible setlist de sus shows en el Movistar Arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los hermanos Kevin, Joe y Nick vuelven a territorio nacional este 10 y 11 de mayo.

Jonas Brothers en Chile 2026: este es el posible setlist de sus shows en el Movistar Arena
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La banda estadounidense Jonas Brothers regresa esta semana a Chile en el marco de su gira "Greetings From Your Hometown Tour". 

A dos años de su última visita, los hermanos Nick, Joe y Kevin se presentarán este domingo 10 y lunes 11 de mayo en el Movistar Arena. 

La gira, iniciada en agosto de 2025, celebra los 20 años de trayectoria de los ex Disney Channel, y ha contado con invitados como Demi Lovato, Marshmello, Fifth Harmony, entre otros. 

En tanto, ambos shows cuentan con localidades disponibles a través del sistema Puntoticket. 

Setlist de Jonas Brothers en Chile 

En cuanto al repertorio, el show incluye un recorrido por distintas etapas de la carrera de los Jonas Brothers, combinando algunos de sus mayores éxitos con canciones más recientes, además de momentos solistas y guiños a proyectos paralelos, en un espectáculo pensado para mantener la energía del público de principio a fin.

Lista de canciones:

  • Sucker
  • Love Me to Heaven 
  • Only Human 
  • Mirror to the Sky
  • S.O.S. 
  • Video Girl / What This Could Be / Pushin' Me Away 
  • Strangers 
  • Waffle House 
  • Vacation Eyes
  • No Time to Talk 
  • Gut Punch (Nick Jonas Solo)
  • Changing (Kevin Jonas Solo)
  • What a Man Gotta Do 
  • Fly With Me 
  • Backwards 
  • Leave Before You Love Me
  • Lovebug
  • Year 3000
  • Celebrate!
  • Jealous (Nick Jonas solo)
  • Cake by the Ocean (DNCE cover)
  • Play My Music 
  • Burnin' Up 
  • When You Look in the Eyes

 

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