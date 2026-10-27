La fuerza musical japonesa de Centimillimental vuelve a Chile: Fecha y recinto

Centimillimental, el proyecto liderado por el compositor y cantante japonés Atsushi, regresará a Chile con su nueva gira por Latinoamérica.

Reconocido por la emocional y potente música del anime "Given", el músico japonés regresa a la región luego de sus exitosas presentaciones en Chile y México de inicios de este año, que se agotaron en pocos minutos, sumando ahora seis ciudades en su nuevo tour latinoamericano.

En su segunda visita a Chile, el fenómeno nipón detrás de "Kizuato" agendó un show para el 16 de mayo de 2027 en el Teatro Coliseo, en Santiago.

Desde la productora Ninshi Entertainment informaron que los detalles de la venta de entradas se darán a conocer próximamente, sin precisar fechas ni precios.