La cantante Laura Pausini anunció un concierto en Santiago para comienzos de 2027, el cual se suma a su ya confirmada participación en el próximo Festival de Viña del Mar.

Por ahora la italiana es la única confirmada para el certamen viñamarino, aunque aún no se ha revelado en que fecha se presentará en la Quinta Vergara.

Lo que sí se confirmó fue su actuación en la capital, la cual quedó fijada para el martes 23 de febrero de 2027 en el Claro Arena.

El Festival de Viña del Mar, que anunciará su parrilla completa este viernes 27 de noviembre, se realizará entre el 22 y el 27 de febrero del próximo año.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto de Laura Pausini en el Claro Arena iniciarán su preventa el próximo miércoles 2 de diciembre a las 11:00 horas a través de Punotitcket. La venta general partirá el 4 de diciembre.