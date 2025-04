Lionel Richie vuelve a Chile en 2025: Recinto, fecha y venta de entradas

El cantante Lionel Richie anunció su regreso a Chile para ofrecer un masivo concierto en septiembre próximo.

El estadounidense, que estuvo por última vez en el país en 2016, retornará con un espectáculo basado en sus mayores éxitos que se titula "Say hello to the hits".

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Lionel Richie está programado para el 7 de septiembre en el Claro Arena.

Entradas

La preventa de entradas para este show iniciará a las 11:00 horas de este lunes 14 de abril en Puntoticket. La venta general partirá el 16 de abril en la misma plataforma.