Valentina Toro sufrió rotura de ligamento cruzado: "Volveremos a brillar, yo lo sé"

La karateca chilena Valentina Toro reveló que lamentó una grave lesión en su última competencia del año, con una rotura completa de ligamento cruzado anterior que la mantendrá varios meses fuera de competencia.

Tras iniciar su larga recuperación post operación quirúrica y hacer pública la lesión sufrida en el World Championship de Egipto del pasado 27 de noviembre, Toro apuntó que "desde hoy el combate es en otro tatami".

La destacada deportista nacional relató a través de Instagram que "afortunadamente la lesión no fue para nada traumática... pude salir caminando e incluso seguir peleando, pero no les voy a mentir, estas semanas... mentalmente han sido durísimas".

Toro agradeció al Team Chile y la Clínica Universidad de Los Andes por los cuidados y preocupación. Luego, cerró con un mensaje motivacional: "Se viene un camino duro, espero puedan acompañarme en este proceso que se viene, no me voy a rendir. Después de muchas lloraditas volveremos a brillar, yo lo sé".

La karateca recibió la visita de Trinidad de la Noi y el voleibolista Esteban Grimalt, pareja de prometidos que además tienen a Valentina Toro como una de las invitadas a su ceremonia de matrimonio.