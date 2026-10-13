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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

María José Quintanilla suspende concierto en el Santander Arena por lluvias

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante reprogramó el espectáculo para este miércoles 14 de octubre debido a las condiciones climáticas y la Alerta Roja vigente.

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La cantante María José Quintanilla suspendió el concierto que tenía programado para este martes en el Santander Arena, debido a las condiciones climáticas que afectan a la Región Metropolitana.

A través de un video publicado en Instagram, la artista explicó los motivos de la decisión y recalcó que la seguridad del público es prioridad ante la emergencia meteorológica.

"¡Parientes, queridos! Primero, decirles que la seguridad de todas y todos es primordial. Estamos en un momento climático muy difícil, con alerta roja, y nos vemos en la obligación de suspender el show de hoy", señaló.

Asimismo, la organización del evento informó que el espectáculo será reprogramado para este miércoles 14 de octubre, a las 20:00 horas, en el mismo recinto, con apertura de puertas a las 18:00 horas.

En el comunicado, también se indicó que las entradas adquiridas para la función de este martes serán válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a través de Puntoticket.

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