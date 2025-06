My Chemical Romance regresa a Chile en enero de 2026

Se pagará una deuda pendiente para toda una generación, pues a 18 años de su primera y única presentación en Chile, My Chemical Romance volverá a presentarse en el país, con un show durante el primer mes del próximo año.

Íconos del movimiento "emo", Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero llegarán al país con los suecos The Hives como "invitados especiales.

El show se realizará el 29 de enero de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida, y tendrá entradas a la venta a través de Ticketmaster, en dos etapas:

Preventa para clientes de la caja de compensación auspiciadora, desde las 12:00 horas del 26 de junio

Venta general, desde las 12:00 horas del 27 de junio

Los valores van entre 42.800 y 207.000 pesos, según la ubicación y la forma de pago.