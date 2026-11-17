Myriam Hernández anuncia shows navideños en el Teatro Nescafé de las Artes
La cantante ofrecerá dos presentaciones en el mismo día.
La cantante ofrecerá dos presentaciones en el mismo día.
La cantante Myriam Hernández anunció que realizará un par de conciertos navideños en el Teatro Nescafé de las Artes.
"Este año quiero vivir la Navidad con ustedes. Los invito a Nuestra Navidad, un show especial para compartir en familia la magia de estas fechas", señaló en sus redes sociales.
Los conciertos incluirán los éxitos que construyeron su carrera y con los que reciéntemente recorrió buena parte del mundo con su "Tauro World Tour".
Los shows navideños de Myriam Hernández se realizará a las 17:00 y 20:00 horas del 22 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes.
Las entradas para ambas actuaciones se pueden adquirir en sistema Ticketmaster.