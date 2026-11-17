La cantante Myriam Hernández anunció que realizará un par de conciertos navideños en el Teatro Nescafé de las Artes.

"Este año quiero vivir la Navidad con ustedes. Los invito a Nuestra Navidad, un show especial para compartir en familia la magia de estas fechas", señaló en sus redes sociales.

Los conciertos incluirán los éxitos que construyeron su carrera y con los que reciéntemente recorrió buena parte del mundo con su "Tauro World Tour".

Fecha y entradas

Los shows navideños de Myriam Hernández se realizará a las 17:00 y 20:00 horas del 22 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes.

Las entradas para ambas actuaciones se pueden adquirir en sistema Ticketmaster.