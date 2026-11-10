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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Nito Mestre programa shows en Santiago y Quilpué

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una fecha del argentino incluye a la Orquesta Sinfónica Popular.

Nito Mestre programa shows en Santiago y Quilpué
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El cantautor argentino Nito Mestre, fundador junto a Charly García de Sui Generis, regresará a Chile con tres shows durante diciembre, incluyendo una presentación en Quilpué.

De 74 años, Carlos Alberto Mestre fue la reconocida voz del dúo, además de flautista y guitarrista acústico.

Los conciertos serán los días 10 y 11 de diciembre en la Sala Máster de la U. de Chile -con entradas en Portalticket-; y el 12 de diciembre en el Teatro Municipal Juan Bustos -con tickets en Passline-.

En la fecha de Quilpué, además, el músico estará sobre el escenario con la Orquesta Sinfónica Popular, dirigida por Nicolás Yaeger.

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