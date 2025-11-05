Nostalgia nu metal: Ill Niño vuelve a Chile con (Hed) p.e.

La banda de nu metal de New Jersey Ill Niño anunció su regreso a Chile durante 2026, con una gira que incluye a los californianos (Hed) p.e., quienes debutarán en el país.

El tour por América Latina incluye a los también numetaleros Primer 55 y a la banda de rock atmosférico Drift Mothership, y la parada en Santiago se concretará el domingo 26 de abril de 2026, en el Teatro Cariola.

Las entradas, a la venta en Ticketplus, tienen valores entre 46.000 pesos y 86.250 pesos, según la ubicación.