Pablo Alborán regresa a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

El cantante Pablo Alborán anunció su regreso a Chile con un nuevo espectáculo enfocado en su nueva música.

El europeo cuenta con una larga relación con el país, la cual vivirá un nuevo capítulo en 2026 cuando venga a promocionar "KM0", su próximo disco de estudio cuyo estreno está fijado para el 7 de noviembre.

"Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", señaló el músico.

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Pablo Alborán está fijado para el próximo 2 de marzo de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta a las 11:00 horas de este lunes 22 de septiembre en sistema Puntoticket.