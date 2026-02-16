Parque de los Gasómetros será reinaugurado como escenario de música electrónica

La antigua Fábrica de gas San Borja (Estación Central) volverá a la vida como un escenario para fiestas y espectáculos en vivo.

En el mes de abril el recinto será reinaugurado como Parque de los Gasómetros para albergar al festival de música electrónica TMPRL, el cual promete utilizar "la infraestructura original del recinto, incluyendo gasómetros y naves de hierro y ladrillo, como parte central de la experiencia".

"El objetivo es recuperar espacios industriales con valor patrimonial para transformarlos en plataformas de expresión contemporánea, vinculando la memoria urbana con nuevas formas de habitar la ciudad", agrega el comunicado de prensa.

En cuanto a la musical, esta fiesta organizada por Street Machine estará enfocada en el techno de Detroit, el minimalismo y el house de alta fidelidad.

Las entradas para el festival TMPRL en el Parque de los Gasómetros se comenzarán a vender este 17 de febrero en Puntoticket. El evento se realizará el 18 de abril.