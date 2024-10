Paul McCartney en Chile: Horarios, ingresos y recomendaciones

La productora DG Medios confirmó todos los detalles de cara al esperado concierto de Paul McCartney en el Estadio Monumental este 11 de octubre.

El ex The Beatles volverá por quinta vez al país de la mano de su "Got Back Tour", un espectáculo que acumula lo mejor de su época con los Fab Four y de su extensa carrera en solitario.

El grupo chileno Dënver, conformado por Milton Mahan y Mariana Montenegro, serán los encargados de abrir el espectáculo del británico.

Horarios Paul McCartney

Estos son los horarios confirmados por la productora:

16:00 Apertura de puertas

21:00 Show de Paul McCartney

Se estima que el espectáculo de Paul McCartney se extienda por poco más de tres horas.

Recomendaciones

Además se detalló cómo será el sistema de ingresos dependiendo de las localidades adquiridas:

Avenida Marathon: Rapa Nui, Océano, Accesibilidad universal, Pit y Cancha frontal

Avenida Departamental: Magallanes poniente, Magallanes Central y Cancha General

Calle Exequiel Fernández: Cancha frontal, Accesibilidad Universal, Cordillera y Magallanes oriente

En tanto las líneas 1 y 5 del Metro de Santiago funcionarán con horario extendido hasta las 1:30 horas con las estaciones Pedrero y San Joaquín para ingresar, y Vicente Valdés, Baquedano, Irarrázaval, Tobalaba y Escuela Militar para salir,