Paul McCartney publicó emotivo registro de su paso por Argentina: Tocó lo "nuevo" de The Beatles

Desde Chile Paul McCartney publicó un emotivo registro de los dos masivos conciertos que ofreció en Buenos Aires hace unos días.

El músico, que aterrizó en suelo nacional la noche de este lunes, lanzó un extracto de la interpretación de "Now and then", la última canción lanzada por The Beatles que debutó en esta gira "Got Back 2024".

En el clip se puede ver la inédita versión en vivo del tema, en el cual se proyectan imágenes de los integrantes de The Beatles.

La canción sonará por primera vez en Chile este viernes 11 de octubre, cuando Paul McCartney se presente en el Estadio Monumental.