Pronostican posibles tormentas eléctricas para los conciertos de BTS en Chile

A una semana de los esperados conciertos de BTS en Chile, el pronóstico meteorológico comenzó a generar preocupación entre sus fanáticos luego de que Michelle Adam adelantara las condiciones que podrían registrarse durante las tres jornadas.

Durante su participación en "Tu Día", la meteoróloga explicó que para la próxima semana existe una baja probabilidad de precipitaciones, aunque entre el 13 y el 17 de octubre podrían presentarse condiciones favorables para tormentas eléctricas.

La profesional detalló que se trataría de fenómenos "cortitos" y "acotados", por lo que la posibilidad mencionada no significa que los conciertos vayan a desarrollarse bajo una jornada completa de lluvia.

Las condiciones podrían coincidir con las tres presentaciones de los ídolos del K-pop en el Estadio Nacional, programadas para el 14, 16 y 17 de octubre, fechas que congregarán a miles de ARMY -nombre que recibe el fandom del grupo.

Adam también reconoció estar pendiente de las condiciones meteorológicas debido a los shows y señaló que quería entregar una buena noticia a las fanáticas, aunque advirtió que el escenario todavía puede modificarse durante los próximos días.