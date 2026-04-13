Rata Blanca anunció su regreso a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

La banda Rata Blanca confirmó su regreso a Chile en el marco de su gira global de celebración de los 35 años de su segundo álbum, "Magos, espadas y rosas".

El grupo argentino que nos entregó himnos como "La leyenda del Hada y el Mago" y "Mujer Amante" ofrecerá un concierto en el Teatro Coliseo el próximo 29 de agosto.

La fecha en Chile promete ser no solo un festejo del histórico disco, que vendió millones de copias en todo el mundo y consolidó a la banda como emblema del metal latinoamericano, sino que también será un repaso a lo mejor de su discografía que abarca más de tres décadas.

Desde este miércoles 15 de abril, al mediodía, las entradas estarán disponibles a través del sistema PuntoTicket.