Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Rawayana confirma segundo show en Chile por éxito de ventas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo venezolano agotó una fecha en el Movistar Arena.

Por éxito de ventas el grupo venezolano Rawayana confirmó un segundo concierto en Chile en el marco de su "¿Dónde es el after? World Tour".

La banda liderada por Beto Montenegro había agendado una presentación en el Movistar Arena para el próximo 22 de agosto con entradas agotadas.

Su nueva actuación quedó fijada para el 23 de agosto en el mismo recinto. Las entradas ya se encuentran a la venta en sistema Puntoticket con precios que parten en los $28.800.

