Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.1°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Regresa el Mr. Worldwide: Pitbull confirma show en Chile para 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante estadounidense acumula una larga lista de éxitos musicales.

Regresa el Mr. Worldwide: Pitbull confirma show en Chile para 2027
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cantante y productor Pitbull confirmó su regreso a Chile en el marco de su recién anunciada gira mundial "I'M BACK".

El artista, también conocido como Mr. Worldwide, retornará al país a 15 años de su primera y única presentación en el marco del Festival de Viña del Mar de 2011.

Pitbull volverá con un repaso por la larga lista de éxitos musicales de su carrera, pero también con un foco puesto en "PITCOIN", su más reciente álbum.

¿Cuándo y dónde es?

El show de Pitbull en Chile se realizará el 11 de febrero de 2027 en el Santander Arena.

Las entradas comenzarán su preventa a las 12:00 horas de este 2 de noviembre en sistema Puntoticket. La venta general comenzará el 5 de noviembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada