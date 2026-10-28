Regresa el Mr. Worldwide: Pitbull confirma show en Chile para 2027

El cantante y productor Pitbull confirmó su regreso a Chile en el marco de su recién anunciada gira mundial "I'M BACK".

El artista, también conocido como Mr. Worldwide, retornará al país a 15 años de su primera y única presentación en el marco del Festival de Viña del Mar de 2011.

Pitbull volverá con un repaso por la larga lista de éxitos musicales de su carrera, pero también con un foco puesto en "PITCOIN", su más reciente álbum.

¿Cuándo y dónde es?

El show de Pitbull en Chile se realizará el 11 de febrero de 2027 en el Santander Arena.

Las entradas comenzarán su preventa a las 12:00 horas de este 2 de noviembre en sistema Puntoticket. La venta general comenzará el 5 de noviembre.