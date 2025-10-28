Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

¡Regresa Floricienta! Flor Bertotti en Chile: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La cantante y actriz argentina promete un show lleno de recuerdos con "Otra Vuelta Tour".

La cantante y actriz Florencia Bertotti, recordada por el icónico personaje "Floricienta", regresará a Chile con su gira "Otra Vuelta Tour". 

La artista argentina, que ha agotó 12 shows en Buenos Aires, volverá para presentarse el 12 de diciembre en el Teatro Caupolicán, en un espectáculo que promete emoción, energía y una gran dosis de recuerdos felices.

"Decidimos dar 'Otra Vuelta' para reencontrarnos con quienes crecieron con estas canciones y siguen acompañándonos con tanto cariño", confesó Bertotti.

El concierto será un recorrido musical y emocional por los grandes éxitos de "Floricienta", la serie juvenil que trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global.

Además, el repertorio incluirá canciones de "Niní" y composiciones de su carrera como solista.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto de Flor Bertotti ya están disponibles en Puntoticket, con valores que van desde $46.400 los hasta $85.840.

