Ricardo Arjona suma su décimo concierto en el Movistar Arena para 2026

El cantante Ricardo Arjona confirmó su éxito en Chile y agregó un décimo show a su paso por Chile en junio de 2026.

El guatemalteco retornará de la mano de "Lo que el Seco no dijo Tour", el cual está basado en su álbum "Seco" de 2025, y se anota su propio récord con 10 shows consecutivos en el Movistar Arena.

La nueva fecha de Arjona en Chile quedó fijada para el día 20 de junio. La residencia del cantante comenzará el 5 de ese mes.

Las entradas para el nuevo concierto de Ricardo Arjona se pueden encontrar en Puntoticket con precios que parten en los $43.425.