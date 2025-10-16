Síguenos:
Saiko celebra 25 años con show y fiesta en Matucana 100

Además, el dúo se presentará en regiones, incluyendo el Festival Rockódromo.

Saiko celebra 25 años con show y fiesta en Matucana 100
Saiko cerrará el año celebrando su cuarto de siglo de historia con varios shows en  el país, en particular con un concierto y posterior fiesta en Matucana 100, acompañados por Los Concorde, de México; y Cristian "Chico" Pérez como DJ; en un show que se realizará el 6 de diciembre.

Además, el dúo integrado por Denisse Malebrán y Luciano Rojas se presentará en Puente Alto, La Serena, Valparaíso, Rancagua y Concepción, con eventos independientes.

A esto se suma la participación de Saiko en los festivales Rockódromo (29 de noviembre en Valparaíso) y Pulsar (5 de diciembre en Santiago).

Las fechas son:

