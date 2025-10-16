Saiko celebra 25 años con show y fiesta en Matucana 100
Además, el dúo se presentará en regiones, incluyendo el Festival Rockódromo.
Además, el dúo se presentará en regiones, incluyendo el Festival Rockódromo.
Saiko cerrará el año celebrando su cuarto de siglo de historia con varios shows en el país, en particular con un concierto y posterior fiesta en Matucana 100, acompañados por Los Concorde, de México; y Cristian "Chico" Pérez como DJ; en un show que se realizará el 6 de diciembre.
Además, el dúo integrado por Denisse Malebrán y Luciano Rojas se presentará en Puente Alto, La Serena, Valparaíso, Rancagua y Concepción, con eventos independientes.
A esto se suma la participación de Saiko en los festivales Rockódromo (29 de noviembre en Valparaíso) y Pulsar (5 de diciembre en Santiago).
Las fechas son:
Ver esta publicación en Instagram