Santaferia celebrará 20 años en el Estadio Santa Laura

El grupo de cumbia Santaferia llegará al Estadio Santa Laura el 19 de diciembre para celebrarar 20 años de vida, en el que definen como el concierto más grande de su carrera.

"En este megashow se sentirá toda esa historia: la de sus colaboraciones con leyendas como Joe Vasconcellos y Roberto Márquez (Illapu), sus pasos consagratorios por el Festival de Olmué y el ritual de fin de año junto a Chico Trujillo en la Quinta Vergara, más las giras que los llevaron a llevar la cumbia chilena a Europa, Argentina, México y Estados Unidos", detalló la producción.

Las entradas, a la venta en Passline, tienen valores desde 20 mil pesos.