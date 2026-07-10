Sepultura anunció regreso a Chile con su gira de despedida: Fecha y entradas

El grupo Sepultura anunció su regreso a Chile de la mano de su gira de despedida de los escenarios con un íntimo concierto.

A diferencia de su última presentación en Chile en el marco de Lollapalooza 2025, esta vez la banda liderada por Andres Kisser ofrecerá un show en un recinto más reducido y exclusivo como lo es el Teatro Coliseo.

En el último año el grupo de origen brasileño ha recorrido el mundo con este show de despedida, con el que pretenden cerrar una carrera de 40 años.

Fecha y entradas

El show final de Sepultura en Chile se realizará el próximo 8 de octubre den el Teatro Coliseo de Santiago.

Las entradas se encuentran a la venta en sistema Puntoticket.