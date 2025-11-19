Sernac oficia a la productora Fénix por cambios en el show de Shakira

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la productora Fénix y Puntoticket por los cambios realizados en el concierto de Shakira.

Fue hace unos días que los organizadores anunciaron que el show de la colombiana, a realizarse este sábado 22 de noviembre, se trasladaría del Estadio Nacional al parque del mismo recinto.

Estas modificaciones, atruibuidas a "razones logísticas y operativas", significaron cambios en las ubicaciones. Por ejemplo, el sector "Andes" era con asientos no numerados y, con el cambio, las personas ahora estarán de pie.

Por este motivo, la entidad fiscalizadora pidió a ambas empresas antecedentes sobre la cantidad de entradas vendidas, procedimientos y plazos de devolución de dinero, las medidas adoptadas para comunicar el cambio y las eventuales compensaciones por gastos en que haya debido incurrir las personas consumidoras.

Además, se solicitó el detalle de los protocolos para quienes soliciten devoluciones posteriores al evento y copia del contrato entre la productora y la ticketera.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Sernac realiza acciones contra la productora Fénix Entertainment Group, ya que a inicios de este año, se presentó una demanda colectiva en contra de la empresa.

Esta diligencia se hizo tras la suspensión de los shows de Shakira, que estaban programados originalmente para el 2 y 3 de marzo. En dicha ocasión, se acusó a los organizadores de no entregarar una "propuesta compensatoria que se hiciera cargo de los daños sufridos" por los asistentes.