Tras suspender su show de diciembre próximo por motivos de salud, la banda Deep Purple ya tiene fecha confirmada para su presentación en Chile.

Hace unos días los autores de "Highway Star" tuvieron que suspender una serie de actuaciones en Europa y Sudamérica debido a una emergencia médica sufrida por el cantante Ian Gillan (81).

Si bien no actualizaron el estado de salud del icónico vocalista, el grupo anunció la reprogramación de toda su gira por la región, incluyendo su parada en Santiago.

La nueva fecha para el show de Deep Purple en Chile quedó fijada para 15 de abril de 2027 en el Santander Arena.

Los boletos adquiridos serán válidos para esta nueva fecha. Para quienes deseen solicitar la devolución de sus entradas, el proceso deberá realizarse exclusivamente a través de Puntoticket.