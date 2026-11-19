A raíz de los problemas de salud de su emblemático vocalista Ian Gillan, la banda británica Deep Purple confirmó la suspensión de toda su gira latinoamericana, que los traería de regreso a Chile a fines de este año.

The Fanlab, productora a cargo del show que estaba agendado para el próximo 8 de diciembre en el Santander Arena, oficializó la postergación del concierto "debido a los problemas de salud que afectan a uno de los integrantes".

"La decisión responder a indicaciones médicas que hacen necesario suspender temporalmente sus próximas presentaciones, incluyendo los conciertos contemplados en Sudamérica y México, priorizando la recuperación y el bienestar del músico", señalaron mediante un comunicado este jueves.

Gillan, de 81 años, fue hospitalizado de urgencia el pasado 31 de octubre luego de sufrir una emergencia médica en Leipzig, lo cual derivó en la suspensión de todas las fechas restantes de la gira europea y británica "hasta nuevo aviso".

Ahora, el propio músico expresó que, "lamentablemente, estos aplazamientos también afectarán a los conciertos que teníamos programados este año en Sudamérica y México".

"Pido disculpas a todos por las molestias que esto pueda ocasionar", declaró Gillan, señalando esperar "volver al ruedo a principios del año que viene" y dando cuenta que las nuevas fechas de los shows postergadas "se anunciarán muy pronto".

¿Qué pasará con las entradas?

Desde la productora anunciaron que las entradas adquiridas para el show del 8 de diciembre serán válidas para la próxima fecha por anunciar, manteniéndose las mismas ubicaciones ya seleccionadas en el mismo recinto capitalino.

Sin embargo, no se especificó ningún tipo de proceso en caso de que los asistentes deseen solicitar la devolución de las entradas.