Simply Red encantó a su público en el primero de sus cinco shows en Chile

Este lunes el grupo Simply Red encantó a sus fans en el primero de los cinco shows que agendaron en el Movistar Arena de Santiago.

Con un set de poco más de 20 canciones, y covers a Barry White y Albert Hammond, la banda cautivó a las casi 16 mil personas que repletaron el recinto.

Tampoco faltaron los clásicos del grupo como "Stars" y "Something Got Me Started", interpretados por un incombustible Hucknall que mantiene su calidad vocal.

Este miércoles 5 de marzo Simply Red concretará su segundo concierto en el país. Sus siguientes presentaciones serán el 7, 8 y 9 de marzo en el Movistar Arena.