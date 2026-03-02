Sinaka anuncia su primer concierto en el Teatro Caupolicán

El cantante Sinaka, la gran sensación de la música urbana en Chile en este 2026, anunció su primer concierto en el escenario del Teatro Caupolicán.

El reggeatonero viene de lanzar su gran hit "Aló" junto a Katteyes, la cual acumula más de 6 millones de visualizaciones en Youtube. Con ese impulso el artista llegará por primera vez al icónico recinto de calle San Diego.

A fines del año pasado Sinaka liberó su álbum debut "El Nuevo Sonido", el cual ha sido destacado por los fans de la música urbana por rescatar sonidos del reggaeton "old school".

¿Cuándo es?

El concierto de Sinaka en el Teatro Caupolicán se realizará el sábado 2 de mayo en el Teatro Caupolicán.

Las entradas comenzarán a venderse a las 12:00 horas de este 3 de marzo en Puntoticket.