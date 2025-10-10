Suizos Adriatique se presentarán en el Club Hípico durante marzo

Los disc jockey (DJ) suizos Adriatique se llegarán a Chile durante marzo de 2026, presentando su show "X – The Future Is Unknown", tras un exitoso paso por el país en 2024 con su producción visual inmersiva.

El evento se realizará el 21 de marzo, en el Club Hípico, y tendrá entradas a la venta a través de Puntoticket, desde el 16 de octubre, aunque aún no se revelan sus precios.

Activos desde 2009, Adrian Shala y Adrian Schweizer son definidos como un grupo que se mueve "minimalistamente entre ritmos techno y house".