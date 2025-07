The Aristocrats sumó un segundo show en Chile

El trío de rock fusión The Aristocrats programó su regreso a Chile a casi una década de su última visita, pero el interés de sus fans motivó una segunda fecha.

Así, el grupo que integran Guthrie Govan, Bryan Beller y Marco Minnemann estará el 14 y 15 de agosto en el Club Chocolate.

Las entradas, a la venta a través de Puntoticket, contemplan además un descuento especial para quienes ya habían comprado para la fecha del día 15 y ahora quieran repetir la experiencia en vivo con los creadores de "You know what?".