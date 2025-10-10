The Cardigans vuelve a Sudamérica: Chile ya tiene fecha
La banda sueca estará en el Cono Sur durante el mes de febrero.
La banda sueca The Cardigans anunció que por primera vez se presentará en Colombia, en el Festival Londas, durante febrero de 2026; show que permitirá que también llegue a Chile, donde han estado ya dos veces.
En Bogotá la fecha es el 14 de febrero, mientras que en Santiago será días antes: el 10 de febrero, en el Teatro Caupolicán.
Los intérpretes de "My Favourite Game" y "Erase/Rewind" estuvieron en el país en 2015, participando en el festival Primavera Fauna y con un show en solitario; y luego retornaron en 2019, con presentaciones en el festival REC de Concepción y otro show individual en la capital.
Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores entre 51.750 y 103.500 pesos.
