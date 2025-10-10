Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago14.2°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

The Cardigans vuelve a Sudamérica: Chile ya tiene fecha

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La banda sueca estará en el Cono Sur durante el mes de febrero.

The Cardigans vuelve a Sudamérica: Chile ya tiene fecha
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La banda sueca The Cardigans anunció que por primera vez se presentará en Colombia, en el Festival Londas, durante febrero de 2026; show que permitirá que también llegue a Chile, donde han estado ya dos veces.

En Bogotá la fecha es el 14 de febrero, mientras que en Santiago será días antes: el 10 de febrero, en el Teatro Caupolicán

Los intérpretes de "My Favourite Game" y "Erase/Rewind" estuvieron en el país en 2015,  participando en el festival Primavera Fauna y con un show en solitario; y luego retornaron en 2019, con presentaciones en el festival REC de Concepción y otro show individual en la capital.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores entre 51.750 y 103.500 pesos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada