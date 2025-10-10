The Cardigans vuelve a Sudamérica: Chile ya tiene fecha

La banda sueca The Cardigans anunció que por primera vez se presentará en Colombia, en el Festival Londas, durante febrero de 2026; show que permitirá que también llegue a Chile, donde han estado ya dos veces.

En Bogotá la fecha es el 14 de febrero, mientras que en Santiago será días antes: el 10 de febrero, en el Teatro Caupolicán.

Los intérpretes de "My Favourite Game" y "Erase/Rewind" estuvieron en el país en 2015, participando en el festival Primavera Fauna y con un show en solitario; y luego retornaron en 2019, con presentaciones en el festival REC de Concepción y otro show individual en la capital.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores entre 51.750 y 103.500 pesos.