The Wailers debutará en Rapa Nui con fecha gratuita del Surfestival

El legendario grupo The Wailers, que fue liderado por el mítico Bob Marley, tendrá su primer show en la isla de Rapa Nui.

El evento, que se enmarca dentro del Surfestival, tendrá a la banda de reggae tocando en el sector de Hanga Vare Vare de manera totalmente gratuita.

"Creemos en la importancia de seguir generando espacios gratuitos para nuestras familias y comunidad. Nos llena de satisfacción ser anfitriones de esta gran actividad, que además viene a coronar una intensa semana deportiva marcada por el Campeonato Nacional de Surf", destacó la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati.

Además de The Wailers, esta fecha incluirá a Movimiento Original, Consequence of Energy y los artistas locales Taoa, Tamu Tapu, Enrique Icka, Experiencia Rapa Nui y Haumoana.

La fecha final de Surfestival se realizará el próximo 13 de febrero en Pichilemu con artistas por anunciar.