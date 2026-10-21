Yuri y Lucero vuelven a Chile con show conjunto "Entre amigas": Fecha y venta de entradas

Las cantantes Yuri y Lucero anunciaron su regreso a Chile con su gira en conjunto "Entre Amigas".

Las mexicanas, que ya habían venido juntas en una gira con Emmanuel y Mijares, presentarán un sólo espectáculo que promete incluir los mejores hits de las carreras de ambas.

La gira "Entre Amigas" iniciará en noviembre con varios shows en Estados Unidos. En tanto el turno de Latinoamérica y Chile llegará a mediados de 2027.

Fecha y venta de entradas

El concierto conjunto de Yuri y Lucero en Chile se realizará el próximo 11 de junio de 2027 en el Santander Arena.

Las entradas se encuentran disponibles en sistema Puntoticket con precios que parten en los $34.800.