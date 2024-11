Spotify Wrapped 2024: ¿Cuándo estará disponible el resumen musical del año?

A medida que se acerca el final de 2024, millones de usuarios esperan con entusiasmo el lanzamiento de Spotify Wrapped, un informe personal que revela las canciones más escuchadas del año, los artistas favoritos, los géneros predominantes, e incluso podcasts.

Si bien se creía que la plataforma de streaming sólo recopilaba información desde el 1 de enero al 31 de octubre para poder procesar los datos de los usuarios, Spotify desmintió este falso rumor en una publicación de redes sociales.

Esto significa que aquellas canciones o podcast que hayan sido escuchados después del 31 de octubre sí serán considerados para las estadísticas del resumen anual.

No tricks, just treats with Spotify Wrapped 🎃 pic.twitter.com/ODYzJyg24Y