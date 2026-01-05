Steve de "Stranger Things" superó a Taylor Swift: Djo llega al número 1 de Spotify con tema viral

El actor y músico Joe Keery, conocido a nivel mundial por interpretar al querido Steve Harrington en "Stranger Things", ha alcanzado un nuevo hito en su carrera musical.

Tras el final de la exitosa serie de Netflix, el artista logró posicionar su proyecto Djo en el número 1 del ranking global de Spotify gracias al viral de su canción "End of Beginning".

El tema, lanzado originalmente en 2022 -que forma parte del disco "Decide"-, experimentó un inesperado resurgimiento impulsado por la nostalgia en torno al cierre de la historia de los hermanos Duffer, convirtiéndose en tendencia en redes sociales y plataformas de streaming.

Además, el intérprete logró quitarle el trono a Taylor Swift, cuya canción "The Fate of Ophelia" lideró el listado por 78 días consecutivos, desde el lanzamiento de su más reciente álbum, "The Life of a Showgirl", el pasado 3 de octubre.

Cabe recordar que Djo será parte de la próxima versión de Lollapalooza Chile, presentándose el sábado 14 de marzo en el Parque O'Higgins.

Asimismo, Keery tendrá un concierto en solitario el lunes 16 de marzo en el Teatro Coliseo, cuyas localidades se encuentran agotadas.