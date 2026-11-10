Stray Kids dejó a Latinoamérica fuera de su nueva gira mundial

Stray Kids, uno de los grupos de K-pop con más seguidores en todo el mundo, anunció una gira mundial con la que recorrerá Norteamérica, Europa y parte de Asia, con la que ofrecerán una treintena de actuaciones en 25 ciudades, dejando a Latinoamérica fuera del tour en esta oportunidad.

La gira, bautizada "Run it" y anunciada por la promotora Live Nation, comenzará el 16 y 17 de enero en Bangkok, y visitará Singapur -6 y 7 de marzo-, Yokohama -24 y 25 de abril-, y Osaka -4 y 5 de mayo-.

El 16 de mayo da el salto a Norteamérica con una actuación en Seattle, seguida de conciertos en Vancouver (19 de mayo), Santa Clara (22), San Diego (25) y Los Ángeles (29), luego continuarán en Arlington (3 de junio), Houston (5), Atlanta (8), Miami (11), Orlando (14), Chicago (18), Baltimore (22), Toronto (25) y East Rutherford, donde actuarán el 29 de junio.

Tras su paso por Norteamérica, Stray Kids llegará a Europa el 9 de julio con un concierto en París, al que seguirán actuaciones en Londres (13 de julio), Múnich (17), Viena (21) y Barcelona (24), donde el grupo actuará en el Estadio Olímpico Lluís Companys. La gira europea finalizará con dos últimas citas en Arnhem (Países Bajos), el 27 de julio, y Milán, el día 31.

Uno de los ocho integrantes de la banda, el cantante Lee Know, no participará en los tramos de Norteamérica y Europa de la gira, porque estará haciendo el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 18 de noviembre en primer lugar a través de la preventa, y la venta general comienza el jueves 19 de noviembre.

Stray Kids hizo una serie de conciertos esta primavera por América Latina, que le llevó a visitar Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México. El grupo también encabezó el festival Rock in Rio, haciendo historia como el primer grupo de K-pop en ser cabeza de cartel de este festival.