The Weeknd anticipa su nuevo disco con el single "Dancing in the flames"

El cantante The Weeknd estrenó este viernes "Dancing with the flames", el primer adelanto de su próximo disco de estudio titulado "Hurry Up Tomorrow".

El videoclip del tema, que fue grabado con un iPhone 16 Pro, sigue la misma estética que el canadiense ha explotado en sus anteriores trabajos "After Hours" (2020) y "Dawn FM" (2022), y los cuales han sido pensados como una trilogía inspirada en "La divina comedia" de Dante Alighieri.

Por su parte The Weeknd definió el sonido de su nuevo álbum como "un frankenstein" que mezcla diversos estilos musicales. Por ahora se sabe que la brasileña Anitta estará colaborando en una de las canciones.

"Hurry Up Tomorrow" se lanzará durante 2024 en una fecha que aún no ha sido anunciada.