La U buscará el fin de su frustración ante un Limache que no quiere ceder arriba

Este domingo 22 de febrero, la cuarta fecha de la Liga de Primera finalizará con el partido entre Universidad de Chile y Deportes Limache, dos cuadros con presentes diametralmente opuestos en el torneo.

Los azules no han sabido de victorias en el comienzo de la era de Francisco Meneghini como su DT: "Paqui" ha cosechado dos empates y una derrota en el Campeonato Nacional, además de otra derrota en pretemporada.

Con apenas un gol en tres fechas, la U viene de un 0-0 ante Palestino, marcado por una anotación anulada a los "laicos" que incluso llevó al presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el gerente deportivo Manuel Mayo a reclamar directamente ante Roberto Tobar, jefe de la comisión arbitral.

Meneghini le bajó el perfil a las críticas, señalando que "la presión la manejo con trabajo" y no le presta atención durante el día a día, pues "lo que se diga afuera no lo puedo controlar".

Además, el técnico confirmó que Octavio Rivero seguirá por tiempo indefinido como baja, para que vuelva cien por ciento recuperado de su sinovitis de rodilla.

Se espera que la U arranque con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Lucas Assadi; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

Al otro lado estará un Deportes Limache que empezó el año con todo, manteniéndose invicto y que cerró la tercera fecha como único puntero.

El elenco "tomatero" en su último compromiso derrotó por 2-1 a O'Higgins y ahora tiene la misión de ganar para no ceder el liderato, que ya cambió de manos momentáneamente tras el fútbol de viernes y sábado.

Junto con la motivación en la tabla, el club también encendió a sus jugadores ofreciendo un bono de $10.000.000 a repartir en el plantel si ganan en su visita al "Bulla".

Víctor Rivero, entrenador del elenco limachino, dijo en la previa: "Hay una presión en los equipos grandes, que no tienes tiempo. Nosotros, tratar de llevar al rival donde somos más fuertes y con esa posibilidad táctica de no ser predecibles, más allá del sistema. Seguir con nuestra identidad futbolística".

El pitazo inicial en el Estadio Nacional será a las 20:30 horas con arbitraje de Fernando Véjar. Podrás seguir todos los detalles en vivo por el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.