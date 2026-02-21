China acusa a EE.UU. de un "desprecio por la soberanía de Chile" tras sanciones

La Embajada de China en Chile arremetió este sábado contra la decisión de Estados Unidos de sancionar al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios de la cartera por, según acusan, "socavar la seguridad regional".

En detalle, la sanción del Departamento de Estado acusa a los funcionarios de haber apoyado acciones que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional.

A través de una extensa declaración pública, la diplomacia china interpretó esta medida como un intento del gigante norteamericano por reafirmar una posición dominante en la región, contradiciendo los intereses de los países latinoamericanos.

Según la Embajada, "la mencionada 'infraestructura crítica de telecomunicaciones' se refiere al proyecto en curso de preparación de cable óptico submarino transpacífico Chile–China, lo cual fortalecerá la capacidad de comunicaciones de Chile con su mayor socio comercial, China, y con el centro económico mundial que es Asia, consolidando el liderazgo regional de Chile en la economía digital y las redes internacionales de comunicación".

China advierte sobre las intenciones ocultas de Estados Unidos detrás de la oposición al desarrollo de la fibra óptica, señalando un posible afán de espionaje. (FOTO: ATON)

Asimismo, dieron cuenta que "el proyecto está basado en las necesidades de ambas partes, concuerda con la voluntad y responde a los intereses de ambos países", por lo que defendieron a los funcionarios sancionados, asegurando que "han actuado fieles a los intereses nacionales de Chile y a sus virtudes profesionales, (por lo que) merecen respeto y aprecio".

"La sanción implementada por la parte estadounidense a ellos, demuestra un obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile, y exhibe su naturaleza hegemónica y despótica, lo cual ha provocado profunda desaprobación y fuerte rechazo", cuestionó sede diplomática asiática.

La defensa del cable submarino entre Chile–China

El comunicado chino insistió en que el cable submarino Chile-China no representa ninguna amenaza para terceros países, por lo que acusó que "Estados Unidos, obstaculizando este proyecto con acusaciones infundadas, no tiene otra intención de mantener su monopolio de las telecomunicaciones internacionales".

"Teniendo en cuenta sus antecedentes oscuros de escuchas y vigilancia a través de cables ópticos que se han revelados en el caso 'PRISM', se ve obviamente que Estados Unidos procura continuar espiando y robando información a otros países con los cables ópticos bajo su control", acusó la Embajada de China.

"China confía en que los chilenos podrán identificar el verdadero objetivo de Estados Unidos, rechazarán el acoso y defenderán con firmeza la dignidad nacional, los intereses de desarrollo soberano y la autonomía de elegir socios de cooperación", añadió la declaración.

China advierte que las naciones latinoamericanas se hartarán de la constante presión foránea y defenderán su desarrollo autónomo. (FOTO: EFE)

Los cuestionamientos al actuar estadounidense

Ampliando su crítica a la política exterior estadounidense, el comunicado recuerda que "durante más de 200 años, la Doctrina Monroe ha traído interminables guerras, desastres y sufrimientos a los países latinoamericanos".

Se advierte que Estados Unidos está aplicando una "versión actualizada de esta doctrina, sin ocultar su codicia de demarcar todo el hemisferio occidental como su esfera de influencia", citando ejemplos como la presión para reducir la cooperación con China, las amenazas sobre el Canal de Panamá o Groenlandia, y las acciones militares contra Venezuela.

El comunicado, que es crítico de la gestión de Donald Trump, recuerda los efectos devastadores de la Doctrina Monroe en el hemisferio occidental durante más de dos siglos. (FOTO: EFE)

Finalmente, la Embajada de China afirmó que "la mayor amenaza externa que enfrentan los países latinoamericanos es nadie sino Estados Unidos." El comunicado proyectó que la hegemonía estadounidense es una señal de debilidad y que "tarde o temprano, los países latinoamericanos acabarán 'hartos' del acoso estadounidense".

Instaron a la superpotencia a abandonar su mentalidad hegemónica y a tratar a otras naciones con igualdad, lo que consideraron que redundaría en beneficio de la seguridad, el desarrollo y la prosperidad de la región, así como en una mejora de la imagen internacional de Estados Unidos.