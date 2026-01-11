Síguenos:
Padre de Andrés Caniulef rompe el silencio: "Aquí no hay nada raro"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Eladio Caniulef se refirió brevemente al deceso del periodista.

Padre de Andrés Caniulef rompe el silencio:
El padre de Andrés Caniulef habló del fallecimiento del periodista, ocurrido este viernes 9 de enero. 

Un día después del deceso de su hijo, Eladio Caniulef decidió romper el silencio para referirse brevemente a lo ocurrido. 

"A las ocho ya sabíamos que había muerto. Entonces... y el dolor que nos tiene a nosotros...", comentó a radio ADN

Y añadió: "Dios quiera que todo... aquí no hay nada raro, así que todo bien, todo normal. Muchas gracias". 

Respecto al velorio y funeral del comunicador, la familia confirmó que este se desarrollará de manera privada. 

Cabe recordar que Andrés Caniulef, que tuvo una amplia carrera en televisión, perdió la vida a los 48 años a raíz de un paro cardiorrespiratorio. En tanto, su deceso ha causado gran conmoción en el mundo del espectáculo criollo. 

 

 

 

