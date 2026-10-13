Compañía de Danza UAH celebrará cinco años con el espectáculo "Cuerpos Indomables"

La Compañía de Danza DUAH de la Universidad Alberto Hurtado celebrará sus cinco años con "Cuerpos Indomables", espectáculo que reunirá por primera vez sus tres obras inspiradas en Teresa Wilms Montt, Chavela Vargas y Pedro Lemebel.

La presentación incluirá "Flor Bestial,La Niña Isabel" y "La Insólita", piezas que abordan la identidad y la resistencia latinoamericana a través de la danza contemporánea.

La primera función será el jueves 29 de octubre, a las 20:00 horas, en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado, mientras que la segunda se realizará el viernes 30, a la misma hora, en el Teatro La Florida.

Ambas presentaciones serán gratuitas y quienes quieran conocer más detalles pueden revisar la cuenta de Instagram de la compañía, @danza.uah.