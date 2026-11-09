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Tópicos: Magazine | Panoramas

Concierto gratuito en Santiago recorrerá "Las cuatro estaciones" de Vivaldi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Camerata de la Universidad de los Andes, bajo la dirección del maestro italiano Giovanni Panella y con la participación solista de la destacada violinista chilena Nazaret Beroiza, ofrecerá un concierto gratuito al aire libre dedicado a una de las piezas más emblemáticas del repertorio universal: "Las cuatro estaciones", de Antonio Vivaldi.

El encuentro artístico iniciará su recorrido con la interpretación del Adagio y fuga en Do menor, K. 546, de Wolfgang Amadeus Mozart, antesala que dará paso al célebre ciclo barroco del compositor veneciano.

El show será el sábado 14 de noviembre al mediodía, en el Anfiteatro de la Laguna de Parque del Recuerdo Américo Vespucio; y tiene entradas gratuitas en línea.

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