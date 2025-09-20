Fiestas Patrias: Panoramas para niños y niñas este 20 y 21 de septiembre

Más allá de los asados y empanadas, estos días son una oportunidad única para que niños y niñas vivan experiencias llenas de juego, aprendizaje y diversión.

En esta guía te dejamos los mejores panoramas para niños este sábado 20 y domingo 21 de septiembre que permitirán disfrutar estas fechas con actividades al aire libre, espectáculos circenses y parques de entretenimiento pensados para toda la familia.

Fondaventura

En pleno Parque Mahuida, La Reina, Granjaventura invita a las familias a disfrutar de un espacio único donde los niños pueden conocer una granja educativa, correr por puentes colgantes, casas en árboles y jugar en estructuras rústicas de madera.

Entre el 15 y el 21 de septiembre se realiza la Fondaventura, con juegos típicos, talleres como "Decora tu volantín" y "Pinta tu morral", actividades especiales y comida tradicional. Un plan para que los niños se desconecten de las pantallas y se llenen de aventuras en contacto con la naturaleza.

Funpark: una fonda inflable

Funpark ofrece su evento especial "La Fonda más Fun" durante estas Fiestas Patrias en sus sedes de Santiago, Viña del Mar y La Serena. Con camas elásticas, toboganes gigantes, obstáculos inflables y piscinas de pelotas, es un parque de juegos XXL para que niños y adultos liberen energía y disfruten en familia. Sorpresas especiales acompañan esta experiencia llena de diversión y adrenalina.

Circo para toda la familia

El Circo Markonig en Maipú presenta el "Show de los Súper Boys", un espectáculo lleno de acrobacias y humor para todas las edades.

Circo Gigante de México está en Huechuraba con un show internacional que incluye acrobacias, magia y hasta un auto transformers.

Circo Los Trompitos continúa su temporada en Estación Central con su característico humor y ambiente familiar.

Para los más pequeños, "Frozen On Ice" en Buin despliega la historia de Elsa y Anna sobre hielo, en un espectáculo visual y musical único.

Para quienes buscan emociones más intensas, el Circo del Terror en Huechuraba ofrece una mezcla de suspenso, sustos y diversión para adolescentes y jóvenes.