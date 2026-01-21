Franklin Beer Fest llega al Persa Víctor Manuel con entrada liberada

El Barrio Franklin se prepara para recibir una nueva edición de Franklin Beer Fest, una fiesta gratuita que reunirá cerveza artesanal, música en vivo y encuentro comunitario en pleno Persa Víctor Manuel.

El evento se realizará el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, entre las 11:00 y las 20:00 horas, en el Mercado San Isidro, ubicado en San Isidro 2208, a pasos del Metro Bio Bío.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de una variada muestra de cervecerías artesanales, junto a una programación musical que contará con presentaciones de Juanito Ayala, Juan Sativo y Cumbia a lo Maldito, además de bandas locales de cumbia y rock.

Con entrada liberada, la actividad forma parte de la programación cultural impulsada por el Persa Víctor Manuel, iniciativa que promueve el acceso a la cultura, la activación del espacio público y el apoyo a proyectos independientes del sector.